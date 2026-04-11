Polyverse | 4 confessioni religiose unite nella musica

Quattro confessioni religiose hanno collaborato alla creazione di un brano musicale che rappresenta un momento di unità e dialogo tra diverse fedi. Il progetto nasce dall’esperienza condivisa di persone appartenenti a tradizioni religiose differenti, che hanno deciso di mettere da parte le differenze per realizzare un’opera comune. L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione del rispetto e della convivenza tra credi diversi attraverso la musica.

Un canto corale, nato dalle esperienze di quattro confessioni religiose diverse, unite come esempio virtuoso di pace interreligiosa. È questo il cuore di Polyverse, progetto sostenuto dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e che vede come lead partner a livello continentale la Basilica Patriarcale di Aquileia. Insieme a questa, sito UNESCO dal 1998 e tra i più antichi luoghi di culto cristiano ancora in funzione al mondo, hanno lavorato la Comunità Ebraica di Atene, l’Abbazia evangelica di Lehnin in Germania e la Grande Moschea di Roma, insieme al Future for Religious Heritage e all’agenzia di progettazione europea Argo. In due...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Polyverse: 4 confessioni religiose unite nella musica Leggi anche: Darkover nel segno del rock. Le cinque ragazze unite dalla passione per la musica Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta uniteIeri a Sd Factory è andato in scena il ’Talent Day Fipe-Confcommercio’: un’intera giornata dedicata alle imprese della ristorazione, della...