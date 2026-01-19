darkover nel segno del rock le cinque ragazze unite dalla passione per la musica

Darkover, band pavese composta da cinque giovani donne tra i 14 e i 20 anni, rappresenta un esempio di passione per il rock. Uniscono impegno scolastico e dedizione alla musica, condividendo un percorso comune e un amore autentico per il genere. La loro presenza nel panorama musicale locale testimonia come la musica possa essere un momento di crescita e di espressione personale.

Cinque e tutte donne. Le Darkover, unica band pavese al femminile, hanno dai 14 ai 20 anni, sono impegnate nello studio e cresciute a pane e musica. Si sono conosciute al Downtown studios, che da 21 anni è la “casa della musica“. "Abbiamo studiato al Downtown – raccontano –. Ogni anno al saggio il proprietario Guido Tronconi ci chiede che brano vogliamo suonare, ci fornisce l’elenco e chi si vuole aggiungere, si aggiunge". Quando Sofia Giambino ha scelto di cantare Iris dei Goo Goo Dolls, Micaela Roseanne Durante, che suona la batteria, e Maddalena Grazioli, il basso, hanno voluto accompagnarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alla scoperta delle “Darkover”: cinque ragazze unite, nel segno del rock

