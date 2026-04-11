Polizia a Massa | premiati gli eroi che hanno fermato l’uomo col fucile

Nella cava di Fantiscritti, un luogo storico con pareti di roccia a testimonianza di secoli di estrazione, si è tenuta una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato. Durante l'evento, sono stati premiati gli agenti che hanno fermato un uomo armato di fucile, un episodio che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità e di rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nella suggestiva cornice della cava di Fantiscritti, dove le pareti di roccia raccontano secoli di storia estrattiva, si è svolta la celebrazione del 174° anno di fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha messo sotto i riflettori l’impegno operativo svolto nell’ultimo anno nel territorio di Massa-Carrara, premiando agenti che hanno affrontato situazioni di estremo pericolo per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini più vulnerabili. Il cerimoniale, che ha la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine, non è stato solo un momento istituzionale, ma il racconto di un anno di lavoro intenso tra controllo del territorio, gestione della sicurezza negli impianti sportivi e monitoraggio delle operazioni portuali legate allo sbarco dei migranti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia a Massa: premiati gli eroi che hanno fermato l’uomo col fucile Torino, 174 anni di Polizia: premiati gli eroi della sicurezza urbanaLe OGR di Torino hanno ospitato questa mattina la celebrazione solenne per il 174° anniversario della nascita della Polizia, un traguardo che... Washington, arrestato un uomo col fucile che correva verso il CampidoglioLa polizia di Washington ha arrestato un uomo che correva verso il Campidoglio, la sede del Congresso, con un fucile.