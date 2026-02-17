Washington arrestato un uomo col fucile che correva verso il Campidoglio

Un uomo armato di fucile è stato fermato dalla polizia di Washington mentre correva in direzione del Campidoglio, sede del Congresso. L'uomo, visibilmente agitato, aveva già attraversato alcune strade vicine prima di essere bloccato dagli agenti. La scena si è svolta nel pomeriggio e ha provocato l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

La polizia di Washington ha arrestato un uomo che correva verso il Campidoglio, la sede del Congresso, con un fucile. Le forze dell'ordine hanno affermato che l'individuo ha lasciato cadere l'arma e ha obbedito agli ordini quando è stato "fronteggiato" dagli agenti. Il Congresso non era in sessione al momento dell'arresto. Secondo quanto riferito dalla Cnn, si tratterebbe di un 18enne senza precedenti penali.