La Danimarca ha deciso di rafforzare le restrizioni sugli stranieri. Il governo ha annunciato che espellerà anche chi ha ricevuto una condanna di un anno, senza troppe esitazioni. La misura arriva in un momento di tensione e di dibattito acceso sulla gestione dell’immigrazione nel paese.

La Danimarca passa alle vie di fatto, stringendo le maglie sulla propria politica relativa all'immigrazione. Il governo ha presentato ufficialmente la propria riforma legislativa che promette un importante cambio di passo. In futuro ci sarà l' espulsione automatica per tutti quei cittadini stranieri che delinquono e che sono stati condannati ad almeno un anno di carcere. Il Primo Ministro Mette Frederiksen aveva promesso un'ampia stretta sulle politiche migratorie che comprendeva anche questa misura. In questo modo sarà molto più facile allontanare dal territorio danese tutti quei soggetti che si macchiano di crimini come aggressioni eo violenze sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Danimarca, la stretta sugli stranieri: "Espulsi anche con condanna a 1 anno"

