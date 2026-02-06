Maltrattamenti all’asilo Mastella incontra i genitori | La scuola per ora resterà chiusa Accertiamo la verità dei fatti

Questa mattina, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato i genitori dei bambini dell’asilo coinvolto nelle indagini sulla presunta violenza da parte delle insegnanti. La scuola resta chiusa in via precauzionale, mentre si attendono i risultati delle verifiche. I genitori hanno espresso paura e rabbia, chiedendo chiarezza su quanto accaduto. Mastella ha assicurato che si farà luce sulla situazione e ha promesso di tutelare i piccoli e le famiglie coinvolte.

Drammatico incontro questa mattina tra i genitori dei piccoli allievi della Scuola dell'Infanzia di Benevento, dove secondo le indagini della Procura della Repubblica si sarebbero verificati atti di violenza da parte del corpo insegnante, ed il Sindaco del capoluogo Clemente Mastella. Venuto a portare solidarietà in piazza Caio Ponzio Telesino, davanti al Teatro Romano, e quella dell'Istituzione a chi sta vivendo un incubo dopo aver appreso dei possibili traumi cui i loro piccoli erano sottoposti durante l'orario scolastico, Mastell,a accompagnato dal consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino, ha voluto ascoltare le preoccupazioni e le richieste dei genitori dei bambini vessati da quello che appare essere un sodalizio criminale che non si dava cura dei principi del sistema pedagogico.

