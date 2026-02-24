Scuola chiusa dopo il raid dei vandali | genitori infuriati

Un atto vandalico ha portato alla chiusura temporanea della scuola di via Filippo Saporito ad Aversa, provocando l’indignazione dei genitori. I vandali hanno danneggiato alcune aule e rotto finestre, costringendo le autorità a mettere in sicurezza l’edificio. La decisione di chiudere l’istituto mira a garantire la sicurezza degli studenti. I genitori chiedono interventi rapidi per ripristinare le condizioni di normalità nel più breve tempo possibile.

Scuola chiusa fino a data da destinarsi dopo il raid vandalico al plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa. Lo si apprende da una nota del dirigente scolastico Gennaro Vicario con cui si annuncia la "momentanea inagibilità e inutilizzabilità dell'edificio". La chiusura della scuola, all'interno del rione popolare Unrra Casas, è fino a data da destinarsi, con gli interventi di pulizia e messa in sicurezza che sono in fase di programmazione e la data di riapertura che sarà successivamente comunicata. Fino a quel momento, si apprende, le classi della primaria 1-2-4-5 della sezione A frequenteranno il plesso Gescal, la 3^ andrà al plesso Stefanile mentre la sezione infanzia frequenterà il plesso Borgo.