Pluralismo e Libertà aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti

Il sindacato dei giornalisti ha annunciato la partecipazione allo sciopero nazionale previsto per venerdì 27 marzo, promosso dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. La protesta si svolge in risposta al mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, rimasto senza aggiornamenti per un lungo periodo. La decisione riguarda tutti i giornalisti iscritti all’associazione.

ROMA - “ in programma venerdì 27 marzo, promosso dalla Fnsi nell’ambito della vertenza per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, fermo da troppo tempo. Una mobilitazione indispensabile per riaffermare il valore e la dignità della professione e per ottenere garanzie concrete per una categoria sempre più esposta a criticità strutturali: compensi inadeguati e una precarietà ormai diffusa, in particolare tra freelance e collaboratori. A questo quadro si aggiungono le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, ancora prive di regole condivise da parte degli editori”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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