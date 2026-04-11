Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno portato avanti numerosi controlli sul territorio, con decine di arresti e circa un centinaio di denunce. Sono state identificate circa 35.000 persone e controllati oltre 12.000 veicoli. Sono stati sequestrati droga, fucili, pistole e altre armi. Questi interventi rientrano in operazioni mirate alla prevenzione e al mantenimento della sicurezza pubblica.

Decine di arresti, un centinaio di denunce, 35mila persone identificate, 12mila veicoli controllati. E poi sequestri di droga, fucili, pistole e armi. E ancora: servizi di pattugliamento in strada per mezzo milione di chilometri percorsi; scorte sui treni e in stazione, multe per 310mila euro; 340 incidenti rilevati; indagini; 120 espulsioni, 20 rimpatri; 31 avvisi orali, 3 ammonimenti per stalking e codice rosso; 15 daspo sportivi e urbani; 51 perquisizioni. Sono solo alcuni numeri dell’attività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio a Lecco. "Ma la sicurezza è molto più delle statistiche", spiega il questore Stefania Marrazzo (nella foto), che ieri ha guidato la cerimonia per i 174 anni della Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più sicurezza. Prevenzione controlli e arresti: "La polizia c’è"

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PREVENZIONE CONDIVISA Associazionismo e comunità al centro della prevenzione: contro il tumore al seno la risposta passa anche da reti, informazione e attenzione alle fasce più fragili. #lattacco #salute #benessere #tumorealseno - facebook.com facebook

La questora Burdese: “Prevenzione e repressione di reati in centro storico forte e continua” x.com