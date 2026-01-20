Il PopUp Cinema Medica di Bologna presenta una serata dedicata a Marty Supreme, con poster e palline da ping pong speciali. L’evento si svolge il 20 gennaio 2026, in occasione della recente attenzione mediatica sul film, vincitore di premi ai Golden Globes. Un’occasione per apprezzare un film premiato e vivere un’esperienza originale in un contesto culturale e ricercato.

Bologna, 20 gennaio 2026 – é stato uno dei film di cui si è parlato durante la serata dei Golden Globes, anche per la vittoria del suo protagonista, Timothée Chalamet, incoronato come Miglior Attore in un film commedia. Parliamo di Marty Supreme, la pellicola di Josh Safdie sulla storia di un venditore di scarpe con un’irrefrenabile ossessione per il ping pong che si muove nella New York degli anni ’50 fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Anche i bolognesi potranno ora vedere il film in un evento speciale al Pop Up cinema Medica 4k: giovedì 22 gennaio sono due le proiezioni previste in via Montegrappa, alle 17 e alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poster e pallina da ping pong speciali: una serata al PopUp Cinema Medica dedicata a Marty Supreme

Leggi anche: Marty supreme la storia avvincente di una pallina da ping pong con timothée chalamet

Marty Supreme: ecco il film sul diabolico ping pong con Timothée ChalametMarty Supreme, il nuovo film del regista Josh Safdie, vede protagonista Timothée Chalamet in una storia che ruota attorno al mondo del ping pong.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: GOAT: Sogna in grande, Beatrice Arnera e Alessandro Florenzi tra le voci italiane. E c'è anche il poster ufficiale [FOTO].

Mal di schiena, per farlo passare basta una pallina da tennis: l’efficacia è incredibile - Il metodo della pallina per far passare il mal di schiena: basta farla rotolare in questo modo e si risolve. È super efficace. Lo sapevi che far rotolare una pallina può fare miracoli? Questa pratica ... blitzquotidiano.it

Palline da tennis, non sono tutte uguali: ecco perché quelle di Wimbledon sono diverse da tutte le altre - Hai mai pensato che anche le palline da tennis hanno una personalità? Sì, hai letto bene. Magari ti sei appassionato al rovescio di Alcaraz, ai drop shot di Sinner o all’eterno ritorno di Djokovic, ma ... vogue.it

C A P U Art - "lewis e la sua pallina preferita " - ph:francocucciardi #gaetanocucciardi #cucciardifotografi #capua #caserta facebook