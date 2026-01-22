Domani, Sorrentino sarà in tour, mentre al Medica si gioca a ping pong. Nei cinema di Bologna si attendono appuntamenti importanti, tra cui l’uscita del nuovo film di Josh Safdie, “Marty Supreme”, con Timothée Chalamet. Un evento che, sotto le Due Torri, si distingue per l’atmosfera unica del Pop Up Cinema, offrendo un’occasione di approfondimento e cultura nel panorama cinematografico locale.

Appuntamenti speciali in vista nei cinema di Bologna. A cominciare dall’uscita in tutta Italia del nuovo film record di incassi in America con Timothée Chalamet ’ Marty Supreme ’ di Josh Safdie, che però, all’ombra delle Due Torri, diventa un vero e proprio evento firmato dall’inconfondibile stile Pop Up Cinema. La proiezione di questa sera alle 20,30 al Pop Up Cinema Medica 4k, versione originale con sottotitoli, sarà infatti tutta giocata sulla hype fashion-culturale che il film sta creando nel mondo. Basti pensare che, attraverso una studiatissima campagna promozionale di accompagnamento alla pellicola, ha reso virale una giacca sportiva Anni ‘90, un windbreaker con stelle e ricami e la scritta ’Marty Supreme’, indossata da Timothée Chalamet ai vari eventi di lancio, con un certo richiamo a quegli anni Cinquanta che invece sono l’era reale del film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si gioca a ping pong al Medica e domani Sorrentino sarà in tour

Poster e pallina da ping pong speciali: una serata al PopUp Cinema Medica dedicata a Marty SupremeIl PopUp Cinema Medica di Bologna presenta una serata dedicata a Marty Supreme, con poster e palline da ping pong speciali.

Leggi anche: Macron gioca a ping pong durante la visita in Cina

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Si gioca a ping pong al Medica e domani Sorrentino sarà in tour; No, Sinner e Alcaraz non sono davvero forti a ping pong; Marty Supreme, il demone del ping pong; Marty Supreme: Chalamet gioca a ping pong con l’Oscar.

No, Sinner e Alcaraz non sono davvero forti a ping pong. Qualcuno vedendoli giocare a ping pong a margine della loro esibizione a Seul ha sostenuto che i giocatori di tennis possono arrivare ad alti livelli senza troppi problemi ma la realtà è molto diversa. facebook