Controlli di polizia al Corni in campo anche unità cinofila e metal detector

23 gen 2026

Questa mattina, gli agenti di Polizia hanno effettuato controlli presso l'Istituto Tecnico

Questa mattina i corridoi dell'Istituto Tecnico "Corni" e dell'attiguo Professionale hanno visto la presenza degli agenti di Polizia, impegnati in un vasto servizio di prevenzione disposto dal Questore Lucio Pennella per garantire maggiore sicurezza dentro e fuori le scuole.L'operazione, svolta.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

