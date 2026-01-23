Controlli di polizia al Corni in campo anche unità cinofila e metal detector

Questa mattina, gli agenti di Polizia hanno effettuato controlli presso l'Istituto Tecnico

Questa mattina i corridoi dell'Istituto Tecnico "Corni" e dell'attiguo Professionale hanno visto la presenza degli agenti di Polizia, impegnati in un vasto servizio di prevenzione disposto dal Questore Lucio Pennella per garantire maggiore sicurezza dentro e fuori le scuole.L'operazione, svolta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Città di Castello, potenziati i controlli della polizia locale nelle festività. In campo anche unità cinofilaDurante le festività, Città di Castello intensifica i controlli della polizia locale, garantendo maggiore sicurezza e serenità ai cittadini e ai visitatori.

Leggi anche: Carabinieri, unità cinofila e Asl: maxi controlli a Trecate

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Polizia Locale, attività investigative e controlli costanti; Polizia Locale, un anno di controlli e risultati: sicurezza al centro dell’azione sul territorio; Roma-Stoccarda. Controlli preventivi. Polizia di Stato intercetta supporters a rischio ai caselli. Pullman bonificati da bottiglie di vetro vuote ed aste metalliche. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Controlli della polizia nel rione San Berillo, inflitte sanzioni per 5mila euro a due kebbabari.

Controlli Alto Impatto in Friuli: cos'è emersoControlli straordinari della Polizia di Stato in provincia di Udine: oltre 300 persone identificate, verifiche nei Comuni e nelle scuole. nordest24.it

Infrazioni e incidenti a Verona, polizia locale al lavoro: recuperato anche mezzo etto di hashishNumerose le attività svolte nelle ultime 24 ore dagli agenti del comando di via del Pontiere sul territorio cittadino ... veronasera.it

CONTROLLI NEI BOSCHI | La Polizia Provinciale intensifica le verifiche contro il bracconaggio nei comuni della Sila cosentina. - facebook.com facebook

Gira in auto per Prato con targhe autoprodotte, denunciato. Controlli della polizia locale, in 29 sanzionati per il cellulare alla guida #ANSAmotori #ANSA x.com