Totò a Pistoia | il cinema su pellicola torna allo Spazio 77
Lo Spazio 77 del circolo Hitachi a Pistoia ospiterà un evento dedicato a Totò, con una serie di proiezioni che si svolgeranno durante tutto il mese di aprile. L’apertura ufficiale è programmata per il primo giovedì del mese. Durante l’iniziativa, verranno mostrati filmati del celebre attore, tutti in formato originale su pellicola.
Lo Spazio 77 del circolo Hitachi a Pistoia si prepara ad accogliere un mese intero dedicato alla figura di Totò, con l'apertura ufficiale prevista per il primo giovedì di aprile. La rassegna intitolata Giovedì al cinema presenterà come primo atto cinematografico la pellicola San Giovanni decollato, un titolo che segna una tappa fondamentale nella carriera dell'attore partenopeo. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, indipendentemente dallo stato associativo verso il circolo, e promette . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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