Giovedì 9 aprile, presso il Circolo Hitachi di Pistoia, si terrà una proiezione speciale dello film Guardie e ladri, parte della rassegna Giovedì al cinema dedicata a Totò. La proiezione si svolgerà allo Spazio 77 e prevede la visione del classico del cinema italiano interpretato dall’attore comico. L’evento si inserisce in una serie di incontri dedicati alla figura di Totò e al suo patrimonio cinematografico.

Il Circolo Hitachi di Pistoia ospita giovedì 9 aprile una proiezione speciale allo Spazio 77, portando sul grande schermo il classico Guardie e ladri come parte della rassegna Giovedì al cinema dedicata a Totò. L’appuntamento con l’opera di Steno e Mario Monicelli è fissato per le 21.30. L’evento si distingue per la scelta tecnica della proiezione in pellicola, un dettaglio che restituisce al pubblico l’estetica originale del cinema d’epoca. L’accesso alla serata è garantito a chiunque, senza distinzioni tra i soci del circolo e gli altri cittadini. Per ogni dubbio o necessità di coordinamento, sono disponibili i contatti della Segreteria Circolo al numero 0573 370459, oppure i riferimenti diretti di Stefano Spinelli al 329 6334850 e Alessandro Orlandini al 388 1829003. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Totò torna in pellicola a Pistoia: il fascino di Guardie e ladri

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