Pisa 12enne ferisce a forbiciate una compagna di classe durante l' ora di educazione fisica

Un episodio si è verificato durante l'ora di educazione fisica in una scuola di Pisa, dove un ragazzino di 12 anni ha attirato una compagna in bagno e le ha sferrato un colpo con le forbici, mirando al collo. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato gli oggetti utilizzati dall’aggressore.

L'ha attirata nel bagno della palestra di una scuola media con una scusa, durante l'ora di educazione fisica, e l'ha colpita con un paio di forbici procurandole ferite lievi al collo. Protagonista della vicenda una 12enne che ha aggredito una coetanea. E' successo nella provincia di Pisa. La ragazzina ferita dopo essere stata trasferita in ospedale è poi stata dimessa. L'altra, invece, è stata portata in caserma dai carabinieri insieme ai suoi genitori. Ma, secondo quanto si è appreso, non avrebbe dato spiegazioni sui motivi dell'aggressione che tuttavia non sarebbe avvenuta per un litigio., Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno già inviato una prima relazione alla procura minorile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, 12enne ferisce a forbiciate una compagna di classe durante l'ora di educazione fisica Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici. Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto. Temi più discussi: Pisa, 12enne ferisce una coetanea al collo con le forbici in una scuola media; Una 12enne ferisce una coetanea con delle forbici in una scuola del Pisano; Pisa, ragazzina di 12 anni ferisce una compagna con le forbici nel bagno della scuola: sconosciuto il motivo; Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezione. Pisa, 12enne ferisce una coetanea al collo con le forbici in una scuola mediaSecondo una prima ricostruzione, le due minorenni sarebbero state coinvolte in una discussione in palestra degenerata rapidamente. Una delle due ragazzine avrebbe invitato la compagna a seguirla in ... tg24.sky.it Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, una dodicenne avrebbe aggredito una compagna ferendola con le forbici ... virgilio.it Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria col Pisa risponde più nettamente alle parole di Ranieri: “Sul mercato ho lasciato libera scelta alla società sui nomi che non conoscevo. Di quelli che ho chiesto ne è arrivato solo uno in estate (Wesley, ndr). Poi h - facebook.com facebook #Malen indemoniato, tripletta per rilanciare la #Roma: il #Pisa si arrende all'Olimpico x.com