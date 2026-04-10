Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa studentessa 12enne ferisce compagna con le forbici

Una lite tra due studentesse in una scuola media di Castelfranco di Sotto è finita con una delle due ferita. Secondo quanto si è appreso, la ragazza di 12 anni avrebbe colpito la compagna con delle forbici durante un episodio di tensione tra le due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’incidente. La ragazza ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

In una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici. L’episodio si sarebbe verificato nella mattinata del 10 aprile 2026 durante l’ora di educazione fisica. La giovane ferita sarebbe ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Castelfranco di Sotto, dodicenne ferisce compagna con forbici: cosa è successo Le condizioni della giovane ferita Il caso in provincia di Pordenone Castelfranco di Sotto, dodicenne ferisce compagna con forbici: cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’ANSA, le due minorenni sarebbero state coinvolte in una discussione in palestra degenerata rapidamente. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbici Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbiciCASTELFRANCO DI SOTTO – Choc e incredulità a Castelfranco di Sotto per un gravissimo episodio di violenza consumatosi questa mattina all’interno... Argomenti più discussi: 12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano; Abbandona il cane del figlio per dispetto: papà denunciato. Lite tra ragazzine di 12 anni in una scuola media: «Vieni in bagno», poi la colpisce a forbiciate al colloOrrore in una scuola media a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una ragazzina di 12 anni ha colpito una compagna a forbiciate durante ... msn.com Castelfranco di Sotto, ferisce coetanea con forbici a scuola: 12enne in ospedale, non è graveSull’accaduto sono in corso indagini per chiarire dinamica e motivazioni di un episodio che ha scosso l’ambiente scolastico e la comunità locale. rainews.it Tragedia a Castelfranco di Sotto: anziano travolto da auto pirata muore in strada - facebook.com facebook