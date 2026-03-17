La questione sulla governance di Pirelli è arrivata a un momento cruciale e ora passa attraverso il tavolo del Golden Power. Il vicepresidente esecutivo della società, Marco Tronchetti Provera, è coinvolto nella discussione. La decisione finale riguarda come gestire le future strategie dell’azienda in relazione agli investimenti esteri. La situazione si svolge in un contesto di confronto tra le parti interessate.

La partita sulla governance di Pirelli (in foto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera) entra nella fase decisiva e passa dal tavolo del Golden Power. Il comitato della Presidenza del Consiglio ha iniziato ad ascoltare i vertici del gruppo degli pneumatici e i rappresentanti dei suoi principali azionisti: da un lato China National Tire and Rubber Corp (Cnrc), controllata di Sinochem e titolare del 34,1% del capitale, dall'altro Mtp-Camfin, salita ieri al 25,7% e pronta a crescere fino al 29,9 per cento. Le audizioni, svolte a Palazzo Chigi, sono state considerate ancora interlocutorie ma servono a sciogliere il nododella governance della società della Bicocca, finita al centro delle nuove tensioni geopolitiche e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sul Golden power sentiti Pirelli e cinesi

Articoli correlati

Pirelli, i cinesi verso il congelamentoIl governo italiano, Pirelli (+3,78% a 6,1 euro in Piazza Affari) e i suoi azionisti stanno valutando nuove soluzioni per affrontare il nodo della...

Pirelli, spunta l'ipotesi cinesi al 10%Pirelli sarebbe in trattative con il socio cinese Sinochem per una riduzione della partecipazione al 10%, una soglia che consentirebbe di...

Una raccolta di contenuti su Sul Golden

Temi più discussi: Sul Golden power sentiti Pirelli e cinesi; Pirelli, il parere sul Golden power atteso per il 15 aprile, il cda di bilancio spostato il giorno dopo; Il comitato Golden Power sente Pirelli, Camfin e Sinochem; Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem. Resta il nodo governance.

Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem. Resta il nodo governanceIl comitato Golden Power ha sentito i rappresentanti di Pirelli e i suoi maggiori soci, China National Tire and ... msn.com

L’Ue non molla sul golden power: la Dg Comp si esprimerà sul caso Unicredit-Banco Bpm nonostante il ritiro dell’opsL'UE continua l'indagine sul golden power italiano nonostante il ritiro dell'OPS Unicredit-Banco Bpm. La Commissione Europea valuta se le prescrizioni del governo italiano abbiano influenzato il ... milanofinanza.it

UCCIO DE SANTIS - SCUSI, PER HOLLYWOOD Vi aspettiamo questa sera ore 21:00Teatro Golden Palermo Biglietti in vendita sul Circuito TicketOne e presso il botteghino del teatro dalle ore 16:00 Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #a - facebook.com facebook