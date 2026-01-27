Pirelli nuova lite con i cinesi sulla governance

La recente rottura tra Pirelli e Sinochem evidenzia le complessità nella governance delle aziende multinazionali italiane. La fine del rapporto tra la holding italiana e il gruppo cinese sottolinea le sfide legate a alleanze strategiche e alle dinamiche di mercato internazionali. Un esempio di come le relazioni tra imprese globali possano influenzare la stabilità e le decisioni aziendali.

Ancora momenti di difficoltà dopo il divorzio tra Pirelli e Sinochem per il mancato rinnovo del patto tra la holding italiana e il gruppo di Pechino. E così da Pechino arriva una nuova proposta di ’pace’: China National Tire & Rubber Corporation, la controllata di Sinochem a cui fa capo la partecipazione in Pirelli, "ha presentato una soluzione strutturata e sostenuta da solide motivazioni, basata su strumenti societari tipici e di ampio utilizzo, in linea con le migliori prassi internazionali". Si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di scorporare le attività di Pirelli relative ai cyber tire facendole confluire in una nuova società senza la presenza dei cinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pirelli, nuova lite con i cinesi sulla governance Approfondimenti su Pirelli Sinochem Pirelli, i cinesi verso il congelamento Il governo italiano, Pirelli e i suoi azionisti stanno analizzando possibili soluzioni riguardo alla partecipazione del gruppo cinese Sinochem nel capitale dell’azienda. Pirelli, spunta l'ipotesi cinesi al 10% Pirelli potrebbe ridurre la sua quota in Sinochem al 10%, secondo indiscrezioni di mercato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pirelli Sinochem Argomenti discussi: Pirelli, nuova lite con i cinesi sulla governance. Alla scoperta della nuova Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026Nel decimo episodio di Motorionline Talks, il nostro podcast di approfondimento, scopriamo da vicino la nuova avventura di Pirelli nel mondo della moda, con l’azienda produttrice di pneumatici che non ... motorionline.com Pirelli con il P Zero E vince il Compasso d'Oro Internazionale: la prima volta di uno pneumaticoPirelli ha ricevuto il Premio Compasso d'Oro Internazionale ADI, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali nel campo del design industriale, istituito nel 1954. Grazie al carattere innovativo ... corriere.it Pirelli, nuova conferma da Carbon Disclosure Project: otto anni da leader nella lotta al climate change x.com ISCRIZIONI APERTE PER LA NUOVA EDIZIONE DI CINEMA E STORIA! Anche nel 2026 Fondazione ISEC e Fondazione Pirelli promuovono il corso di formazione e aggiornamento per i docenti delle scuole secondarie Cinema & Storia, giunto alla XIV edizio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.