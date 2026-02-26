Infortunio Solomon | stop per l' esterno della Fiorentina contro lo Jagiellonia Condizioni e tempi di recupero

Durante la partita all'Artemio Franchi, l'esterno della Fiorentina ha dovuto interrompere l’azione a causa di un infortunio, suscitando preoccupazioni tra i tifosi. Le prime valutazioni indicano che potrebbe essere necessario un periodo di recupero prima di tornare in campo. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sui tempi di ritorno.

La serata europea all'Artemio Franchi ha evidenziato una criticità fisica per la Fiorentina: Manor Solomon si è fermato durante la sfida contro lo Jagiellonia, provocando una sostituzione immediata e un intensivo monitoraggio medico. L’episodio ha influenzato sia la gestione della partita sia le prospettive immediate sul calendario della squadra viola. Al decimo minuto del primo tempo supplementare, il punteggio appariva sullo 0-3 a favore degli ospiti quando Solomon si è accasciato, dando origine a una situazione di stop prolungato. Il tecnico Paolo Vanoli ha avuto obbligo di richiamare il giocatore, sostituendolo con Albert Gudmundsson, per evitare complicazioni ulteriori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Solomon pareva l'unico a esser entrato con un po' di brio: quasi immediatamente risucchiato nel vortice depressivo della squadra, ha azzeccato pochissime scelte. Ora esce per infortunio, come ciliegina sulla torta. x.com

