Pillole di Infettivologia Pediatrica tra il concetto di rete e la presa di coscienza che il bambino non è un adulto
Si è conclusa oggi nella Sala Conferenze della Fondazione Lega del Filo d’Oro la prima edizione di “Pillole di Infettivologia Pediatrica”. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore, affrontando temi legati alla rete di competenze e alla consapevolezza che i bambini hanno esigenze diverse rispetto agli adulti. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sulle ultime tematiche in infettivologia pediatrica.
OSIMO – Si è conclusa oggi, con un’ampia partecipazione di professionisti del settore, la prima edizione di “Pillole di Infettivologia Pediatrica”, tenutasi nella Sala Conferenze della Fondazione Lega del Filo d’Oro.L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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