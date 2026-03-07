Il Bambino Gesù di Roma aiuterà il Monaldi a rilanciare la Cardiochirurgia pediatrica dopo la morte di Domenico

Il Bambino Gesù di Roma e l'ospedale Monaldi di Napoli hanno firmato un accordo per collaborare nel settore della Cardiochirurgia pediatrica. La collaborazione mira a sostenere e riavviare le attività del reparto di cardiologia infantile del Monaldi, in seguito alla scomparsa di un professionista chiave. La partnership coinvolge lo scambio di competenze e risorse tra le due strutture sanitarie.

Un accordo tra l'ospedale napoletano e quello romano è stato siglato per rafforzare e rilanciare l'attività del reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi.