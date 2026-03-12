Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram un’immagine che mostra Tony Effe mentre bacia un altro uomo. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower e ha acceso discussioni sui social. La scena si inserisce in un contesto di post e storie in cui la influencer commenta il suo punto di vista sul matrimonio. La scena si svolge tra commenti, reazioni e immagini condivise online.

Tra Instagram, storie e post, il matrimonio diventa un ping pong social per Giulia De Lellis e Tony Effe. Dopo le dichiarazioni del trapper a Le Iene, in cui ammetteva di non amare feste e cerimonie, l’influencer ha replicato con ironia, trasformando le storie in un piccolo botta e risposta pubblico. In una prima storia, De Lellis appare in abito bianco e velo di pizzo, mentre insieme a Tony Effe mimano un bacio verso la fotocamera. La didascalia non lascia dubbi: “Il mio concetto di matrimonio”, un chiaro richiamo alle parole del compagno e alla sua riluttanza verso cerimonie ed esposizione pubblica. Il racconto social non si è fermato qui. L’ex gieffina ha ricondiviso una clip pubblicata originariamente da Effe, che lo mostra insieme a Side Baby, entrambi membri della Dark Polo Gang, mentre si scambiano un bacio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio concetto di matrimonio e il suo”: la frecciatina di Giulia De Lellis che pubblica il bacio tra Tony Effe e un altro uomo

