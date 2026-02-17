Pieve Fosciana in festa Si brucia il Carnevale

A Pieve Fosciana, il tradizionale falò del “Carnevale” si è acceso ieri sera, causando l’entusiasmo di residenti e visitatori. La manifestazione, organizzata dal Comitato Sant’Anna e dalla Pievania di San Giovanni Battista con il supporto del Comune, ha attirato molte persone che si sono radunate per assistere alla cerimonia. La sfilata del Martedì Grasso conclude così le celebrazioni di Carnevale, mantenendo viva una tradizione che ha radici profonde nel paese.

Le iniziative di Carnevale a Pieve Fosciana si chiudono, com'è la tradizione paesana, oggi con la sfilata del Martedì Grasso, a cura del Comitato Sant'Anna e della Pievania di San Giovanni Battista, con il patrocinio del Comune. Al termine, sul piazzale della chiesa parrocchiale, si rinnova la tradizione plurisecolare del "Si brucia il Carnevale", cioè il dare fuoco a un pupazzo che lo rappresenta, frutto del lavoro integrato da volontari dotati di fantasia e dai bimbi della Scuola Materna. Alle 20.30 inizia la sfilata con "Re Carnevale "per le strade del paese e all'arrivo davanti alla chiesa si accende il fuoco che velocemente avvolge e consuma il pupazzo del "Re Carnevale", mentre sul campanile suona la "Grossa", cioè la campana maggiore della pievania che dà così il segnale ufficiale dell'inizio della Quaresima.