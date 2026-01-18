La Fivizzanese affronta il Corsagna nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma oggi alle 15. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni in classifica. La sfida si svolge sul campo di Pieve Fosciana, offrendo l’opportunità di testare le proprie capacità in una partita che si preannuncia equilibrata e impegnativa.

Seconda giornata di ritorno per il campionato di Prima Categoria in programma questo pomeriggio alle ore 15. Il turno si aprirà con lo scontro al vertice tra la capofila Atletico Lucca (31 punti) e il suo inseguitore Porcari (28), in contemporanea a confronto Capannori (25) e Capezzano (28), mentre la rivelazione del torneo Fivizzanese dopo i due fuori porta consecutivi torna ad esibirsi al “Luni Paper Arena“ contro l’ambizioso Corsagna (22). La squadra di mister Duchi insegue il grande sogno che è quello di mettere insieme l’ottavo risultato utile per continuare a stazionare in area playoff e cancellare i tre terribili schiaffoni presi in pieno volto all’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana

Leggi anche: Prima categoria: decisivo per i mARMIFERI IL gol di dell’amico. LA SQUADRA DI DUCHI BATTE IL PIEVE FOSCIANA ED è QUINTA. La Carrarese Giovani sbanca Migliarino e si riporta in vetta. La Fivizzanese resta in scia, pareggiano Mulazzo e Romagnano

Leggi anche: La Carrarese Giovani cerca conferma al vertice . E la Fivizzanese vuole punti per l’area play off

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana.

La Fivizzanese tasta il polso al Corsagna. Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana - Il Mulazzo insegue la vittoria, assente da nove giornate, contro il Folgor Marlia. msn.com