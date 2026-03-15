Antonella Elia sull'ex Pietro delle Piane | Le nozze erano un business Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni
Antonella Elia ha commentato la fine della sua relazione con Pietro delle Piane, durata sette anni. Ha detto che i litigi erano frequenti e che spesso lo cacciava di casa ogni tre giorni. Inoltre, ha dichiarato che le nozze erano considerate un business. La cantante ha anche riferito di aver avuto numerosi scontri con l’ex compagno durante la loro storia.
Antonella Elia è tornata a parlare della fine dell'amore con Pietro delle Piane dopo 7 anni. "Continuavamo a litigare, ogni 3 giorni lo cacciavo di casa". E sul matrimonio saltato: "Sembrava che stesse diventando un business". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Antonella Elia sulla rottura da Pietro Delle Piane: “Dovremmo incontrarci? È vero, ma non me la sento ancora”
Leggi anche: Antonella Elia, la fine con Pietro Delle Piane: “Non era il mio uomo ideale”
Tutto quello che riguarda Antonella Elia
Temi più discussi: Svelato il cast del Gf Vip, da Antonella Elia ad Alessandra Mussolini; Grande Fratello VIP: da Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, tutti i nuovi concorrenti; Torino al Grande Fratello Vip con l'ex Iena Marco Berry e Antonella Elia; Grande Fratello Vip 2026: da Alessandra Mussolini alle veterane Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il cast.
Antonella Elia sull’ex Pietro delle Piane: Le nozze erano un business. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorniAntonella Elia è tornata a parlare della fine dell’amore con Pietro delle Piane dopo 7 anni. Continuavamo a litigare, ogni 3 giorni lo cacciavo di casa. E sul matrimonio saltato: Sembrava che ... fanpage.it
Perché Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? Nozze annunciate e rottura | Ormai ho chiusoPerché Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? Dalla proposta di matrimonio alla separazione definitiva. ilsussidiario.net
È il momento di una donna che nella sua vita ha attraversato momenti difficili, ma che oggi è pronta a rimettersi in gioco A #Verissimo, diamo il benvenuto ad Antonella Elia! facebook
Antonella Elia (@EliaAntonella) / Posts / X x.com