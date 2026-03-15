Antonella Elia sull'ex Pietro delle Piane | Le nozze erano un business Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni

Antonella Elia ha commentato la fine della sua relazione con Pietro delle Piane, durata sette anni. Ha detto che i litigi erano frequenti e che spesso lo cacciava di casa ogni tre giorni. Inoltre, ha dichiarato che le nozze erano considerate un business. La cantante ha anche riferito di aver avuto numerosi scontri con l’ex compagno durante la loro storia.