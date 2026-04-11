Pietro Delle Piane è stato ospite a Storie di Donne al bivio, dove ha parlato della fine della relazione con Antonella Elia. Ha spiegato che la rottura è avvenuta a causa di alcuni messaggi inviati da una fan. La sua testimonianza si concentra sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla separazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle dinamiche della coppia o alle persone coinvolte.

Pietro Delle Piane oggi ospite a Storie di Donne al bivio per raccontare meglio i motivi della rottura con la sua ex Antonella Elia, che attualmente è nella Casa del Gf Vip OggiPietro sarà ospite daStorie di donne al bivioda Monica Setta per raccontare la sua verità e spiegare cosa c’è alla base della rottura con Antonella Elia. Stando alle prime anticipazioni,Pietro Delle Piane, a proposito del rapporto con Antonella Elia, dirà:“Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans. Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi. Manon ho mai tradito la Eliae da quando non stiamo più insieme cioè da 6 mesi sono casto”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pietro Delle Piane spiega il motivo della rottura con Antonella Elia, c’entrano i messaggi di una fan

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