Antonella Elia ha annunciato la fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, spiegando che lui era geloso e possessivo. La coppia, che stava insieme da diversi mesi, ha avuto diversi alti e bassi prima di interrompere definitivamente. La notizia della rottura è stata resa nota dopo che Antonella Elia ha condiviso alcune riflessioni sulla fine della relazione.

È giunta al capolinea da mesi la storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo vari tira e molla i due sembrano essersi detti definitivamente addio. La showgirl è tornata a parlare della loro rottura ieri a Verissimo, arrivata poche settimane dopo aver annunciato che sarebbero convolati a nozze. In merito al matrimonio a Silvia Toffanin ha detto che all'improvviso era diventato un fardello. Entrambi sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e le nozze stavano diventando un business. Relazione tossica tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Cosa ha rivelato la showgirl sul loro rapporto" Durante la sua ospitata a Verissimo la showgirl ha rivelato che la sua relazione con Pietro Delle Piane era fatta di alti e bassi e tensione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia sulla rottura con Pietro Delle Piane : “Era geloso e possessivo ma io sono la femmina alfa”

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