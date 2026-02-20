Antonella Elia sulla rottura da Pietro Delle Piane | Dovremmo incontrarci? È vero ma non me la sento ancora

Antonella Elia ha confermato la fine della relazione con Pietro Delle Piane, spiegando che per ora preferisce non incontrarlo. La conduttrice ha detto di non sentirsi pronta e di preferire mantenere la distanza. La loro rottura ha attirato l’attenzione sui social, dove entrambi hanno condiviso pensieri diversi sulla separazione. Antonella ha inoltre aggiunto di aver bisogno di tempo prima di affrontare un eventuale confronto. La decisione di non vederlo ancora è definitiva.

Antonella Elia è tornata a parlare della rottura con Pietro Delle Piane. "Meritavamo di parlarci negli occhi, per ora la porta è chiusa", ha raccontato lui in una recente intervista. La showgirl ha spiegato il suo punto di vista: "Dovremmo incontrarci in privato, ma io non me la sento. Ho preso una decisione ragionata".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Antonella Elia delusa da Pietro Delle Piane: “Mi sento umiliata, prende la paghetta facendo le ospitate in tv” Leggi anche: Pietro delle Piane svela perché è saltato il matrimonio con Antonella Elia: “Ho chiuso, se tornasse non mi troverebbe” Antonella Elia e Pietro Delle Piane: Tradimenti Sì, no, forse - Storie al bivio Weekend 25/10/25 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Antonella Fiordelisi crolla in lacrime a La Volta Buona: Non sento mia sorella da sei anni, non sapevo di essere zia; Grande Fratello 2026, spuntano i primi 4 nomi del cast: c’è pure Adriana Volpe; Cambio programmazione Mediaset, 14 febbraio: puntata più lunga per La forza di una donna; Anticipazioni Un posto al sole: Eduardo cammina sul filo del rasoio. Antonella Elia replica all’ex fidanzato Pietro Delle Piane: Per ora nessun ripensamento/ La mia scelta…Antonella Elia e la rottura con Pietro Delle Piane, la showgirl - a La Volta Buona - replica alle recenti dichiarazioni dell’ex fidanzato. ilsussidiario.net Antonella Elia, la rottura con Pietro Delle Piane, la mamma morta e il padre deceduto in un incidente, il tumore al seno. «Mi davano milioni per gli autografi»Antonella Elia è sempre stata piuttosto riservata sulla propria vita privata e non ha mai esposto in modo eccessivo le sue relazioni. Si sa, però, che è stata legata sentimentalmente a Marco Senise e, ... leggo.it Antonella Elia racconta il suo aborto in TV. Guardate le facce. Ascoltate le parole. Quando una donna parla di aborto, spesso la risposta è questa: minimizzare. Zittire. Archiviare. Quel dolore non viene accolto: viene “spazzato via”. Ma l’aborto è una ferita reale - facebook.com facebook