Piero Grasso ad Albignasego | memoria e lotta alla mafia nel tutto esaurito

L'auditorium di Albignasego ha registrato il tutto esaurito per l'incontro dedicato al volume ‘U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra’, scritto da Piero Grasso. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso interessato a discutere di memoria e lotta alla mafia, con il coinvolgimento di un ex magistrato e senatore. L'evento ha centrato l'attenzione sulla vicenda giudiziaria legata al maxiprocesso contro Cosa Nostra.

L’auditorium di Albignasego ha registrato il tutto esaurito per l’incontro dedicato al volume ‘U Maxi: dentro il processo a Cosa Nostra’, scritto da Pietro Grasso. L’ex Presidente del Senato è stato ospite della comunità locale per approfondire i meccanismi storici che hanno portato al celebre maxiprocesso di Palermo, un evento che ha rappresentato un punto di svolta fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia. Educazione civica e presidio del territorio attraverso la memoria. Il dialogo con la cittadinanza non si è limitato alla presentazione editoriale, ma ha toccato le fondamenta dell’impegno sociale locale. Durante la mattinata di venerdì 27 marzo, Grasso ha infatti interagito con gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, collaborando con l’Istituto Comprensivo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piero Grasso ad Albignasego: memoria e lotta alla mafia nel tutto esaurito Colleferro: Grasso guida studenti nella lotta alla mafia con fumettiColleferro si prepara a vivere una giornata intensa dedicata alla legalità, con un evento di rilievo nazionale. Volti e memoria della lotta alla mafia: alla Passerini Landi arriva "A testa alta"Arriva anche alla Passerini Landi la mostra fotografica "A testa alta" dedicata alle figure simbolo della lotta alla mafia: i Giudici Falcone,... Argomenti più discussi: Lotta alla mafia, Piero Grasso ad Albignasego; Il 15 e 16 aprile Pietro Grasso incontra la cittadinanza e le scuole di Ponte San Nicolò. Ad Albignasego Pietro Grasso presenta il libro ’U Maxi: dentro il processo a Cosa NostraUn appuntamento di grande rilievo civile e culturale quello in programma venerdì 27 marzo alle ore 20.30 presso il Tecnogas Auditorium di Albignasego, che ospiterà la presentazione del libro ’U Maxi: ... padovaoggi.it Pietro Grasso ad Arezzo per Scrittori in CircoloArezzo, 24 marzo 2026 – Pietro Grasso ad Arezzo per Scrittori in Circolo: lunedì 30 marzo incontro con l’ex presidente del Senato e autore di U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra. Un ... lanazione.it “Vivo sempre con la stessa emozione, con la stessa felicità di vedere tante persone.” Piero Grasso, ex magistrato, ex Presidente del Senato, protagonista in prima linea della lotta a Cosa Nostra, è presente fin dalla prima edizione della Giornata della Memoria - facebook.com facebook Il giudice Pietro Grasso ad Arezzo e tante mostre in città e provincia. Gli eventi x.com