Colleferro | Grasso guida studenti nella lotta alla mafia con fumetti

A Colleferro, un evento speciale coinvolge studenti in un percorso di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, attraverso l'uso di fumetti e materiali educativi. La giornata mira a coinvolgere i giovani in un confronto diretto sui temi della legalità e della corretta cittadinanza, promuovendo un impegno attivo tra le nuove generazioni. L'iniziativa si svolge in un contesto di grande partecipazione locale e nazionale.

Colleferro si prepara a vivere una giornata intensa dedicata alla legalità, con un evento di rilievo nazionale. Domani, 27 febbraio, il Comune ospiterà la Giornata della Legalità, promossa in collaborazione con Avviso Pubblico e con la partecipazione straordinaria di Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro. L'iniziativa, che prenderà il via alle 10:30 presso il Palazzetto dello Sport in viale Europa, vedrà coinvolti studenti di diverse scuole locali in un dialogo con Grasso, ispirato al libro a fumetti Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere. La giornata proseguirà con la Notte Bianca della Legalità, un ricco programma di eventi culturali che si concluderà con la proiezione del film Francesca e Giovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

