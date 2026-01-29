Volti e memoria della lotta alla mafia | alla Passerini Landi arriva A testa alta

Arriva anche alla Passerini Landi la mostra fotografica "A testa alta" dedicata alle figure simbolo della lotta alla mafia: i Giudici Falcone, Borsellino, l'onorevole La Torre e il Generale Dalla Chiesa.Si tratta di 20 grandi fotografie, già collocate in precedenza nei corridoi di rappresentanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

