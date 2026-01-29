Volti e memoria della lotta alla mafia | alla Passerini Landi arriva A testa alta
Arriva anche alla Passerini Landi la mostra fotografica "A testa alta" dedicata alle figure simbolo della lotta alla mafia: i Giudici Falcone, Borsellino, l'onorevole La Torre e il Generale Dalla Chiesa.Si tratta di 20 grandi fotografie, già collocate in precedenza nei corridoi di rappresentanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Falcone Borsellino
Giorno della Memoria, alla Passerini Landi l’incontro "Ridare significato e storia alle parole"
In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca Passerini Landi organizza un incontro con la semiologa Valentina Pisanty.
Memoria, legalità e lotta alla mafia. La lezione della famiglia Impastato
Un momento di approfondimento dedicato alla memoria, alla legalità e alla lotta alla mafia, attraverso la testimonianza della famiglia Impastato.
Ultime notizie su Falcone Borsellino
Argomenti discussi: Educarci ed educare alla custodia di voci e volti; Volti della Memoria: a Medicina un percorso di riflessione e approfondimento; Gli ultimi volti della memoria: chi è tornato dall’inferno della Shoah; Giorno della Memoria: numeri, volti, corpi, vite: il MUR celebra il 27 gennaio con il progetto grafico dei giovani designer dell’Accademia di Belle Arti di Catania.
Gli ultimi volti della memoria: chi è tornato dall’inferno della ShoahSono rimasti in pochi a raccontare l’orrore dei lager nazisti. Le loro voci, oggi, sono l’ultimo argine contro l’oblio ... metropolitano.it
Storie e volti di vittime della deportazione nazista, per non dimenticareUna mostra nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna, rivolta in particolare ai più giovani, ricorda alcuni eroi della resistenza, deportati politici emiliano-romagnoli ... rainews.it
La mostra coi disegni dei bambini e ragazzi di #Gaza Biblioteca Passerini-Landi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.