Il 12 aprile 2026, in Piemonte, si svolge l'iniziativa Castelli Aperti, che permette di visitare vari castelli e torri in diverse province della regione. L'evento segue le aperture durante le festività pasquali e di Pasquetta, offrendo l'opportunità di esplorare il patrimonio storico locale in una giornata dedicata alle dimore e alle strutture medievali. La manifestazione coinvolge più località e invita i visitatori a scoprire le testimonianze architettoniche della regione.

Domenica 12 aprile 2026, il patrimonio storico piemontese apre le porte attraverso l'iniziativa Castelli Aperti, che dopo aver coinvolto i visitatori durante le festività pasquali e di Pasquetta, propone un itinerario tra dimore e torri in diverse province. L'offerta spazia dall'Astigiano al Cuneese, passando per l'Alessandrina e il Biellese, con una distribuzione che tocca musei archeologici, collezioni d'arte sacra e residenze nobiliari. L'itinerario nell'Astigiano tra torri medievali e musei . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: itinerario tra torri e castelli per una domenica speciale

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