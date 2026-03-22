domenica con le giornate fai di primavera itinerario speciale al colle del pionta

Domenica si svolgono le Giornate Fai di Primavera, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In questa occasione, è stato organizzato un itinerario speciale al Colle del Pionta, aperto a chi desidera scoprire le caratteristiche di questo sito attraverso visite guidate a contributo libero. L’iniziativa coinvolge visitatori di tutte le età interessati a conoscere meglio il territorio.

Domenica alla scoperta del Colle del Pionta grazie alle Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico con visite a contributo libero. Si tratta dello strumento con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano Fai esercita dal 1975 la sua missione di educazione alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio. In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026, saranno 27 i luoghi aperti al pubblico in Toscana. Ad Arezzo focus su il Colle Pionta, dall’antico Duomo di San Donato al complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico di Arezzo. Oggi in orario 10-12 e 15-17,30 visite guidate all’area del Pionta. I gruppi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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