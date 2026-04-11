Il governo ha deciso di non prorogare lo sconto sulle accise che, secondo le stime, comporta un costo di circa un miliardo di euro al mese. La decisione arriva in un momento in cui i tassi di interesse sono in aumento, e il provvedimento non può essere prolungato senza incrementare il livello di indebitamento pubblico. La misura, quindi, sarà soggetta a una revisione nelle prossime settimane.

A fine aprile il governo dovrà decidere cosa fare del taglio delle accise sui carburanti. Dipenderà dai prezzi di mercato che avranno a quel punto benzina e gasolio. La misura costa alle casse dello stato 1 miliardo di euro al mese, e una cosa è certa: non può essere prorogata aumentando il debito, perché farebbe alzare i tassi di interesse, e alla fine costerebbe molto di più agli italiani. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato così la linea del governo sull’emergenza carburanti, in una intervista alla trasmissione “24 Mattino” su Radio 24. Intanto, venerdì i prezzi di benzina e gasolio hanno cominciato a calare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pichetto frena sulle accise, lo sconto costa 1 miliardo al mese

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