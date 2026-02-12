Lite in un bar di piazza Garibaldi | danneggiate le vetrine gestore a Cattinara

A piazza Garibaldi, questa sera intorno alle 22, è scoppiata una lite in un bar che ha portato a danni alle vetrine. La rissa è avvenuta tra clienti, probabilmente a causa di un diverbio scoppiato per motivi legati a scommesse o alcool. Durante la colluttazione, alcune persone hanno rotto le vetrate del locale. Il gestore del bar, che si trova in via Raffineria, è stato raggiunto da un'aggressione da parte di uno dei partecipanti alla rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ascoltando testimoni e

È successo verso le 22 di questa sera, 12 febbraio. L'uomo è rimasto ferito al volto, ma non gravemente. L'aggressore si è dileguato Intorno alle 22 di questa sera, 12 febbraio, una persona ha aggredito il banconista di un bar di via Raffineria. Non si conoscono i motivi della lite, ma alcuni testimoni sul posto hanno raccontato che il primo, noto per aver già dato problemi in zona, ha cominciato ad alterarsi mentre era all'interno del locale. Il gestore ha chiamato il 112, ma prima che potessero arrivare i carabinieri l'altro, che sarebbe di nazionalità straniera, ha cominciato a prendere a colpi le vetrine, danneggiandole con un oggetto di metallo – forse una spranga.