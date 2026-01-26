Lo storico rifugio Marinelli è a caccia di un nuovo gestore

La Società alpina friulana è alla ricerca di un nuovo gestore per il rifugio Marinelli, storico punto di riferimento in zona. Il 12 gennaio, la Sezione di Udine del Club Alpino Italiano ha annunciato questa iniziativa sul proprio sito web, invitando eventuali interessati a presentare la propria candidatura. La gestione del rifugio rappresenta un’opportunità importante per chi desidera contribuire alla cura di un patrimonio alpino.

La Società alpina friulana cerca una nuova gestione per il rifugio Marinelli. Il 12 gennaio la Sezione di Udine del Club Alpino Italiano - Organizzazione di volontariato ha pubblicato sul proprio sito web (www.alpinafriulana.it) una procedura di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati cui affidare, mediante contratto di affitto di ramo d’azienda, la gestione della storica struttura in quota - è il più antico rifugio alpino della Carnia, eretto dalla stessa Società Alpina Friulana nel 1901 e intitolato al suo primo presidente scomparso nell’anno 1900 - per il periodo 2026–2031.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il rifugio tra le maestose Grigne cerca un nuovo gestore, offrendo un'opportunità di riscoprire la natura e uno stile di vita più autentico.

Il rifugio Marchett ai Piani d'Erna, importante punto di riferimento nella zona montana lecchese, ha chiuso temporaneamente.

