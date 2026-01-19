Allerta arancione | anche i sindaci più restii cambiano idea e chiudono le scuole solo Racalmuto le lascia aperte
In seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione civile, i sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di chiudere scuole, cimiteri e aree pubbliche per la giornata di domani. Solo Racalmuto ha mantenuto aperti gli edifici scolastici, mentre altri comuni hanno optato per le misure di sicurezza previste dall’avviso. Questa decisione riflette l’attenzione alla sicurezza dei cittadini in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.
