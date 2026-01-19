Allerta arancione | anche i sindaci più restii cambiano idea e chiudono le scuole solo Racalmuto le lascia aperte

In seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione civile, i sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di chiudere scuole, cimiteri e aree pubbliche per la giornata di domani. Solo Racalmuto ha mantenuto aperti gli edifici scolastici, mentre altri comuni hanno optato per le misure di sicurezza previste dall’avviso. Questa decisione riflette l’attenzione alla sicurezza dei cittadini in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.

Dopo l’avviso di allerta arancione diffuso dalla Protezione civile per la giornata di domani, anche i sindaci dell’Agrigentino che oggi avevano mantenuto aperti gli istituti scolastici hanno deciso di chiuderli, insieme a cimiteri e ville comunali. L’unico primo cittadino che, al momento, non ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

