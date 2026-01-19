Allerta arancione | anche i sindaci più restii cambiano idea e chiudono le scuole solo Racalmuto le lascia aperte

In seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione civile, i sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di chiudere scuole, cimiteri e aree pubbliche per la giornata di domani. Solo Racalmuto ha mantenuto aperti gli edifici scolastici, mentre altri comuni hanno optato per le misure di sicurezza previste dall’avviso. Questa decisione riflette l’attenzione alla sicurezza dei cittadini in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.

CICLONE MEDITERRANEO HARRY, CALABRIA IN ALLERTA ROSSA E ARANCIONE: SCUOLE CHIUSE IL 20 GENNAIO IN NUMEROSI COMUNI Maltempo severo su fascia ionica e Reggino: ordinanze dei sindaci, rischio idrogeologico elevato e misure stra - facebook.com facebook

Allerta gialla e arancione della Protezione Civile. Domani molte scuole chiuse, soprattutto nel catanzarese. La fascia ionica la più esposta. Leggi l'articolo completo: x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.