Allerta arancione | anche i sindaci più restii cambiano idea e tutti chiudono le scuole

In seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione civile, i sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di chiudere le scuole, i cimiteri e le ville comunali, anche quelli che inizialmente avevano mantenuto aperti. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini in vista delle condizioni meteorologiche previste per domani. La decisione è stata condivisa per prevenire eventuali rischi legati al maltempo.

Dopo l’avviso di allerta arancione diffuso dalla Protezione civile per la giornata di domani, anche i sindaci dell’Agrigentino che oggi avevano mantenuto aperti gli istituti scolastici hanno deciso di chiuderli, insieme a cimiteri e ville comunali. Il ciclone Harry avanza, quasi tutti i sindaci.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Allerta arancione: anche i sindaci più restii cambiano idea e chiudono le scuole, solo Racalmuto le lascia aperteIn seguito all’allerta arancione emessa dalla Protezione civile, i sindaci dell’Agrigentino hanno deciso di chiudere scuole, cimiteri e aree pubbliche per la giornata di domani.

Leggi anche: Allerta meteo arancione: chiudono scuole e parchi a Pozzuoli, Marano, Qualiano e Villaricca

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna. meteo.it