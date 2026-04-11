Durante la Festa della Polizia di Stato, un particolare ha attirato l’attenzione: un ufficiale indossava scarpe rosse. Molti hanno subito pensato a un modello di lusso famoso, ma si è poi scoperto che si trattava di un altro marchio. Il dettaglio, anche se piccolo, si è fatto notare in un evento ufficiale.

Il dettaglio può sembrare anche piccolo, ma in un contesto “solenne” come la Festa della Polizia di Stato, è diventato ancora più evidente. Ieri, tra uniformi impeccabili, autorità in prima fila e rituali istituzionali ben codificati, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è concesso una piccola deviazione dal copione formale indossando un paio di scarpe dalla suola rossa, ben individuate in uno scatto da Piazza del Popolo a Roma. Dici suola rossa e pensi subito al celebre marchio francese Louboutin, ma in questo caso non è così. Il dettaglio delle scarpe rosse di Matteo Piantedosi (ADN KRONOS) Gli esperti di calzature si sono subito messi all’opera individuando quasi al 100% il marchio delle scarpe, Santoni, brand rigorosamente made in Italy che vanta una collezione caratterizzata proprio dal tocco di rosso sulla suola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Piantedosi e le scarpe rosse alla Festa della Polizia: tutti pensano a Louboutin, ma il marchio è un altro

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