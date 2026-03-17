Difende un' amica vittima di molestie 19enne accerchiato e pestato dal branco | tre denunciati

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone mentre cercava di difendere un'amica vittima di molestie. Tre persone sono state denunciate in relazione all'aggressione. La ricostruzione dei fatti è ancora parziale e caratterizzata da molte reticenze, rendendo difficile avere un quadro completo di quanto accaduto.

Indagati per lesioni personali un 18enne, un 17enne e 16enne. Indagini ancora in corso, da parte della polizia, per identificare il quarto giovane La ricostruzione, sommaria e approssimativa perché a farla da padrone è stata la reticenza, sembra quella di una scena già vista. Non un film, ma la descrizione di una tragedia consumatasi nel giugno del 2017 quando venne ucciso con una coltellata il ventiduenne Marco Vinci. Aveva semplicemente cercato di difendere un'amica dalle ripetute molestie di un gruppo di persone all'interno di un pub. Lo stesso ha fatto, due domeniche fa, un diciannovenne di Racalmuto. Un ragazzo che, in piazza Dante a Canicattì, è stato selvaggiamente picchiato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Aggressione choc in treno, giovane accerchiato e pestato dal 'branco': "Cercavano un bersaglio" Leggi anche: Diciottenne pestato e accoltellato dal branco: tre giovani condannati e arrestati per tentato omicidio Approfondimenti e contenuti su Difende un'amica vittima di molestie... Discussioni sull' argomento Difende un'amica vittima di molestie, 19enne accerchiato e pestato dal branco: tre denunciati; Abusi sulla figlia degli amici, torna nelle Filippine dopo la denuncia. Il prete lo difende: Non è scappato; Accoltellato mentre difende la fidanzata da una rapina, due arresti; Rovinata dal video hard girato da ragazzina con l'ex fidanzato: sette anni di persecuzioni. #ottoemezzo Giorgia Pacione Di Bello difende la scelta di Giorgia Meloni di partecipare al podcast di Fedez prima del referendum sulla giustizia x.com Un consorzio con fatturato da capogiro difende la produzione italiana. Il ruolo di Arepo, Auricchio e i caveau pieni di parmigiano di Credem, Intesa San Paolo, Bper e Mps. Cosa succede al nostro formaggio - facebook.com facebook