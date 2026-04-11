Pescara-Sampdoria sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Il Delfino può vincere ancora

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Pescara e Sampdoria. Il Pescara, che occupa il terzultimo posto in classifica di Serie B, si trova a due punti da Bari e Entella. Sono state ufficializzate le formazioni per entrambe le squadre e si stanno valutando le quote e i pronostici per l'incontro. La squadra di casa cerca punti importanti per migliorare la propria posizione.

Il Pescara è terzultimo nella classifica di Serie B ma a soli due punti dalla coppia Bari-Entella dunque c’è ancora spazio per evitare quantomeno la retrocessione diretta, ed allora per spingere il Delfino ci sarà il pubblico dell grandi occasioni, con il record stagionale di 11200 spettatori registrato in agosto contro il Cesena che potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pescara-Sampdoria (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Il Delfino può vincere ancora Pescara-Sampdoria (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Il Delfino può vincere ancoraIl Pescara è terzultimo nella classifica di Serie B ma a soli due punti dalla coppia Bari-Entella dunque c’è ancora spazio per evitare quantomeno la... Pescara-Sampdoria (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Pescara è terzultimo nella classifica di Serie B ma a soli due punti dalla coppia Bari-Entella dunque c’è ancora spazio per evitare quantomeno la...