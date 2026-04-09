Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Pescara e Sampdoria nella Serie B. Il Pescara si trova in penultima posizione, a due punti da Bari e Entella, che occupano le prime posizioni della zona retrocessione. La sfida vede le formazioni pronte a scendere in campo, con le quote e i pronostici che stanno attirando l'attenzione degli appassionati.

Il Pescara è terzultimo nella classifica di Serie B ma a soli due punti dalla coppia Bari-Entella dunque c’è ancora spazio per evitare quantomeno la retrocessione diretta, ed allora per spingere il Delfino ci sarà il pubblico dell grandi occasioni, con il record stagionale di 11200 spettatori registrato in agosto contro il Cesena che potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Sampdoria (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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Sampdoria, la difesa a quattro cambia tutto. Franco Ordine analizza la vittoria blucerchiata e avverte: "Non è successo ancora nulla", perché "probabilmente un altro scontro diretto decisivo è quello di sabato a Pescara". "È andata bene alla Sampdoria, è andat - facebook.com facebook

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