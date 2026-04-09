Sabato 11 aprile 2026 alle 15:00 si giocherà la sfida tra Pescara e Sampdoria, due squadre che si affrontano in Serie B. Attualmente, il Pescara si trova in penultima posizione, a due punti dalla coppia formata da Bari e Entella. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote per le scommesse indicano una leggera preferenza per la squadra di casa. La partita potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Pescara di avvicinarsi alla zona salvezza.

Il Pescara è terzultimo nella classifica di Serie B ma a soli due punti dalla coppia Bari-Entella dunque c’è ancora spazio per evitare quantomeno la retrocessione diretta, ed allora per spingere il Delfino ci sarà il pubblico dell grandi occasioni, con il record stagionale di 11200 spettatori registrato in agosto contro il Cesena che potrebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Sampdoria (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Il Delfino può vincere ancora

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Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica.

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Manca sempre meno a #Pescara #Sampdoria! Ci sarà un'atmosfera rovente allo stadio Adriatico. Fischio d'inizio ore 15 Nicholas #Pierini si è diretto per la città, ma in realtà è in dubbio per il match. Oggi ha avvertito dolore nel punto in cui ha ricevuto una - facebook.com facebook

Sampdoria, Lombardo: “A Pescara come in un play-out. Non chiude il campionato, ma pesa su entusiasmo e morale” x.com