Pescara-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Lombardo e Gorgone

Da genovatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria si prepara alla sfida contro Pescara dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Avellino ed Empoli. Questi risultati hanno permesso ai liguri di uscire dalla zona retrocessione e di avvicinarsi alla fine del campionato, che prevede ancora cinque partite. Le formazioni in campo sono state decise dai tecnici Lombardo e Gorgone, con alcune scelte di formazione che si svelano in vista della partita.

La doppia vittoria contro Avellino ed Empoli ha risollevato la Sampdoria, scappata dalla zona rossa e ora attesa da un match spartiacque quando mancano solo cinque giornate. Contro un Pescara rinato (calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 11 aprile) è scontro diretto per provare a chiudere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e Caserta; Le probabili formazioni di Reggiana-Pescara; Serie B, 33ª giornata. Frosinone e Palermo superano con due reti di scarto Padova e Avellino; Pescara-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

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