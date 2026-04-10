Pescara-Sampdoria probabili formazioni | le scelte di Lombardo e Gorgone

La Sampdoria si prepara alla sfida contro Pescara dopo aver ottenuto due vittorie consecutive contro Avellino ed Empoli. Questi risultati hanno permesso ai liguri di uscire dalla zona retrocessione e di avvicinarsi alla fine del campionato, che prevede ancora cinque partite. Le formazioni in campo sono state decise dai tecnici Lombardo e Gorgone, con alcune scelte di formazione che si svelano in vista della partita.

La doppia vittoria contro Avellino ed Empoli ha risollevato la Sampdoria, scappata dalla zona rossa e ora attesa da un match spartiacque quando mancano solo cinque giornate. Contro un Pescara rinato (calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 11 aprile) è scontro diretto per provare a chiudere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a...

Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e CasertaMatch salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15.

Temi più discussi: Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e Caserta; Le probabili formazioni di Reggiana-Pescara; Serie B, 33ª giornata. Frosinone e Palermo superano con due reti di scarto Padova e Avellino; Pescara-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

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Pescara-Sampdoria, attesi oltre 18mila spettatori all’Adriatico Saranno oltre 18mila gli spettatori attesi sabato alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia per la sfida tra Pescara e Sampdoria. In due giorni esauriti i biglietti delle curve, dei distinti e della tribuna - facebook.com facebook

Pescara Sampdoria, arriva la decisione del GOS: in vendita i biglietti per il settore ospiti x.com