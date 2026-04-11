Pescara-Sampdoria 1-2 pagelle | Begic mette le ali Depaoli ' bussa' col petto

Nella partita tra Pescara e Sampdoria, terminata con il risultato di 1-2, Begic ha segnato un gol che ha dato slancio alla squadra ospite, mentre Depaoli ha tentato di concludere con un colpo di petto. La prima frazione si è conclusa con un rigore realizzato da Di Nardo, dopo una traversa colpita dai padroni di casa. Nonostante l'inizio difficile, con i padroni di casa che hanno dominato il gioco, la Sampdoria è riuscita a reagire e a ribaltare il risultato.

La Sampdoria non muore mai e a Pescara firma l'impresa che profuma di salvezza. Sotto a fine primo tempo per un rigore di Di Nardo (preceduto da una traversa dei padroni di casa), i blucerchiati soffrono in avvio il gioco di un ottimo Pescara ma poi prendono le misure e ribattono colpo su colpo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Pescara-Sampdoria 1-2: ribaltone da urlo con Conti e Depaoli. Scatto salvezza per LombardoColpo grosso in chiave salvezza per la Sampdoria, al termine di un match incredibile. Leggi anche: Mantova-Sampdoria 2-1, pagelle: Depaoli, Riccio e Barak entrano malissimo