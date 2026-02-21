Mantova-Sampdoria 2-1 pagelle | Depaoli Riccio e Barak entrano malissimo

Depaoli, Riccio e Barak hanno avuto una prestazione deludente nel match tra Mantova e Sampdoria, conclusosi con il punteggio di 2-1. La squadra di Genova ha commesso errori gravi in fase difensiva, permettendo ai padroni di casa di ribaltare il risultato. La sconfitta ha compromesso le chance di allontanarsi dalla zona retrocessione, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime sfide. La partita si è decisa negli ultimi minuti di gioco.

Sampdoria dai due volti sconfitta 2-1, in rimonta, dal Mantova. I blucerchiati gettano alle ortiche l'occasione per allungare definitivamente sulla zona rossa e regalano tre punti preziosi a una diretta concorrente. Nel primo tempo Begic illude al 14' su assist di Brunori, poi lo sloveno guadagna un calcio di rigore al 16', vanificato però dall'intervento del Var per un precedente tocco con il braccio di Henderson. I padroni di casa faticano a creare occasioni, la Sampdoria ci prova con Henderson, Brunori e Begic, senza però trovare il 2-0. Nella ripresa il Mantova parte forte ma la Samp sfiora il 2-0 con Cherubini (bravo Bardi).