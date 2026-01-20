Blitz nella casa della droga | 24enne arrestato con mezzo chilo di hashish

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Traversetolo hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile del possesso di circa mezzo chilo di hashish. L’intervento si inserisce in un'azione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona, contribuendo a garantire maggiore sicurezza pubblica.

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di “hashish”.L'arresto del giovane rappresenta l'epilogo di una articolata quanto tempestiva attività d'indagine che.🔗 Leggi su Parmatoday.it

