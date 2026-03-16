Bolzano inseguimento da film tra la zona industriale e Oltrisarco | arrestato 48enne con un chilo di hashish

A Bolzano, un uomo di 48 anni è stato fermato dopo un inseguimento tra la zona industriale e Oltrisarco. Durante l’arresto, sono stati sequestrati circa un chilo di hashish e l’auto utilizzata. Il cittadino marocchino è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati legati all’episodio. La polizia ha condotto le operazioni senza ulteriori incidenti.

Fuga rocambolesca e arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato domenica sera nei pressi dello svincolo autostradale di Bolzano. Un cittadino marocchino di 48 anni è stato fermato dopo un inseguimento, trovato in possesso di 10 panetti di hashish e denunciato anche per possesso di oggetti atti ad offendere e guida senza patente. Posto di blocco e tentativo di fuga Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un normale posto di blocco effettuato dalla Squadra Volante della Questura domenica sera, nei pressi dello svincolo autostradale di Bolzano Sud. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bolzano, inseguimento da film tra la zona industriale e Oltrisarco: arrestato 48enne con un chilo di hashish Articoli correlati Leggi anche: Laboratorio della droga in un box a Milano, 39enne arrestato con un chilo tra hashish e cocaina Beccato con oltre mezzo chilo di hashish: arrestato un 22enneUn giovane di 22 anni, residente a Sarno, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno, con il supporto del Servizio Centrale... Contenuti e approfondimenti su Bolzano inseguimento da film tra la... Temi più discussi: Folle corsa a 200 km/h sull'Asse Mediano: arrestati due narcos dopo un inseguimento da film; Milano, inseguimento da film: poliziotto investito e colpi di pistola contro auto in fuga all’alt; Morte di Domenico, indagini sul ghiaccio e sulla qualità dell'acqua di Bolzano. Bolzano, 48enne senza patente arrestato dopo un inseguimento 'da film'(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Inseguimento quasi 'cinematografico a Bolzano, dove la polizia ha fermato e arrestato un 48enne con numerosi precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefa ... msn.com Forza il posto di blocco a Bolzano sud: arrestato dopo l’inseguimento delle volantiÈ successo domenica sera tra lo svincolo autostradale e Oltrisarco. Un uomo di 48 anni è stato fermato in via Maso della Pieve: nell’auto sono stati trovati 10 panetti di hashish per oltre un chilo ... altoadige.it In Italia esiste una provincia che, sul fronte elettrico, non ha bisogno di nessuno. Anzi: è lei che tiene in piedi una fetta del sistema nazionale. Stiamo parlando della Provincia Autonoma di Bolzano, e il suo segreto è banale quanto potente: l'acqua che scende - facebook.com facebook Ennesimo evento della disinformatia ruZZa, questa volta a Bolzano il 18 marzo. @MarcoFattorini @pinapic @silupescu @marcopalears @zafesova @StefaniaBattis4 @Marco_dreams @TgrRaiAltoAdige @SaltoBz @CarloCalenda @AnsaTrentinoAA @a_libu x.com