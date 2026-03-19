Nella mattinata di oggi a Biandronno, una donna di 25 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantata contro un cancello, riportando ferite considerate molto gravi. L’incidente si è verificato in via non specificata e i soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Biandronno (Varese) - Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, a Biandronno. Una motociclista di 25 anni è rimasta ferita in modo gravissimo dopo aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. L’episodio si è verificato poco dopo le 7 lungo viale Rimembranze, la strada provinciale che attraversa il paese. Per cause ancora in fase di accertamento, la giovane avrebbe perso il controllo della moto finendo contro il cancello di una villetta a bordo strada e cadendo violentemente a terra. Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche. L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i soccorsi in codice rosso, inviando sul posto un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Biandronno, perde il controllo della moto e finisce contro un cancello: gravissima 25enne

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enne

Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne trasportato in ospedale in elicottero. È graveLUGO DI VICENZA (VICENZA) - Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: è accaduto alle 16.

Altri aggiornamenti su Incidente a Biandronno perde il...

Incidente a Biandronno, perde il controllo della moto e finisce contro un cancello: gravissima 25enneSulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che il sole basso del mattino possa aver temporaneamente abbagliato la giov ... msn.com

Grave incidente a Biandronno, motociclista di 25 anni in codice rossoMobilitazione di elisoccorso, ambulanza e forze dell’ordine per un incidente stradale che ha coinvolto un ragazzo le cui condizioni sono apparse subito critiche ... varesenews.it