Perde il controllo del motorino e finisce a terra 16enne in codice rosso

Un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con il motorino avvenuto ieri pomeriggio in via San Martino alla Palma, nel comune di Scandicci. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente in motorino, grave un ragazzo di 16 anni. Il fatto, secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe avvenuto nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 aprile, in via San Martino alla Palma nel Comune di Scandicci. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si stava dirigendo verso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. Venezia, perde il controllo della moto e finisce a terra: grave 22enneSono gravi le condizioni di un 22enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via della Cinta Esterna ieri, domenica 29 marzo. Temi più discussi: Perde il controllo del furgone su via Bidente e finisce contro un albero: trasportato con l'elisoccorso al Bufalini; Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducente; Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enne; Perde il controllo del Suv e si schianta sulla Binasca a Carpiano, grave un 55enne. Perde il controllo dello scooter a Barletta, 16enne in fin di vitaUn 16enne di Barletta è ricoverato in fin di vita nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto intorno alle 4 del mattino di oggi, in via ... ansa.it Barletta, perde il controllo dello scooter: 16enne in fin di vita dopo incidenteUn 16enne di Barletta è ricoverato in fin di vita nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino ... trmtv.it Bergamo perde appeal, mentre guadagnano punti Grumello e Trescore. Stabili Pianura e Valli. Il saldo con le cessazioni resta positivo per 4.580 unità, ma il 2025 è l’anno peggiore dal rimbalzo post pandemia. x.com Bruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla “Stia zitto”. Il Pd insorge e chiede alla Rai una presa di distanza dai “toni inaccettabili” del conduttore. - facebook.com facebook